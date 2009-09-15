Госфинуслуг предлагает передать ему надзор за банками

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) инициирует передачу ей от Национального банка Украины функций банковского надзора.

Об этом заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель Госфинуслуг Виктор СУСЛОВ.

По его словам, комиссия уже разработала соответствующий законопроект по этому поводу. «Законопроектом предлагается отделить надзор за коммерческими банками от Национального банка, объединить его с Государственной комиссией по регулированию рынков финансовых услуг… Центральный банк должен быть исключительно органом монетарного регулирования. Центральный банк не должен осуществлять надзор за конкретными коммерческими банками», – сказал В.СУСЛОВ.

Он объяснил, что при совмещении Нацбанком функций эмиссионного центра, органа денежно-кредитной политики и органа надзора за коммерческими банками объективно возникает конфликт интересов, потому что есть возможность вместо налаживания четкой системы надзора, контроля платежеспособности, выполнения нормативов выдавать финансовые кредиты коммерческим банкам, прикрывая тем самым ошибки в регулировании банковского сектора.

По словам В.СУСЛОВА, законопроектом предлагается оставить за Нацбанком также функции валютного регулирования, при этом передав систему регистрации коммерческих банков в ведение комиссии.

Руководитель Госфинуслуг заверил, что инициатива согласована с правительством, а с народными депутатами ведутся переговоры о поддержании проекта в сессионном зале Верховной Рады.

В.СУСЛОВ надеется, что до конца текущего месяца законопроект будет одобрен Кабинетом Министров и передан в парламент.

Напомним, ранее Госфинуслуг заявлял о возможности создания мегарегулятора, который контролировал бы весь финансовый сектор Украины. Такая модель действует сейчас приблизительно в 50 странах - как развитых, так и развивающихся. В.Суслов предлагал объединить Комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку, Комиссию по регулированию рынка финансовых услуг и надзорное "крыло" НБУ.

По формальным признакам мегарегулятором становится специализированное госучреждение, уполномоченное регулировать не менее двух из трех категорий финансовых посредников (банки и страховые компании; банки и компании, работающие на рынке ценных бумаг; инвестиционные и страховые компании). С этой точки зрения мегарегулятора в Украине еще нет.