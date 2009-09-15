Минфин погасил основную сумму по евробондам 2006 года

Вчера, 14 сентября, Министерство финансов Украины погасило основную сумму и выплатило купонный доход по облигациям внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 781,44 млн. швейцарских франков.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В сентябре и декабре 2006 года Украина осуществила эмиссию облигаций внешнего государственного займа Украины 2006 года на общую сумму 768 млн. швейцарских франков. Срок обращения составляет 12 лет с одноразовой возможностью пут-опциона через 3 года (15 сентября 2009 г.).

Инвесторы в определенный данными условиями срок воспользовались правом пут-опциона и предъявили к досрочному погашению весь объем выпущенных облигаций.

Заимствования осуществлялись по ставке 3,5% годовых.