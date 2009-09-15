Украина в этом году заплатит по внешним долгам 42 млрд. грн.

Украина в текущем году заплатит по внешним долгам, в том числе всех монополий и корпораций, в общей сложности 42 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на презентации проекта Госбюджета на 2010 год в Украинском доме.

При этом она подчеркнула, что сложилось так, что в 2009 году Украине придется заплатить наибольшую, фактически рекордную сумму, по внешним долгам.

«Мы до конца года вовремя, день в день, без каких-либо задержек, несмотря на очень сложную ситуацию с наполнением Госбюджета, вернем 42 млрд. грн. наших обязательств, и мы сделаем это, не нарушив ни имиджа, ни позиции Украины на мировых финансовых рынках. И не поставят под угрозу честное имя Украины как государства, которое может вовремя возвращать свои долги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.