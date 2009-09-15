Тигипко: С 2000 г. не сделано никаких рыночных изменений

Политик, экс-председатель Национального банка Украины (2002-2004 гг.) Сергей ТИГИПКО презентовал свою книгу «Украина: Проект развития».

Выступая сегодня на пресс-конференции в УНИАН, посвященной презентации книги, С.ТИГИПКО отметил, что изложил в книге проект развития Украины как в политическом, так и в экономическом плане.

Книга написана на русском языке, через месяц планируется издать тираж на украинском языке. «С 18 сентября начнется массовая продажа книг», - отметил политик. Тираж – 6 тыс. экземпляров.

«Когда возвращался в политику, то начал встречаться с экспертами, хотел глубоко понимать проблемные вопросы, хотел разбираться, в какой ситуации сейчас находится страна», - рассказал С.ТИГИПКО о том, как зародилась идея написания книги.

В экономической части книги С.ТИГИПКО отмечает необходимость развития рыночной экономики: «С 2000 года мы практически не делаем никаких рыночных изменений. Мы ни одной рыночной реформы не довели до конца». Также политик уверен в необходимости продолжить внедрять пенсионную, административную реформы. По его мнению, в реформах нуждаются сферы охраны здоровья и система образования, энергетика, связь и т.д.

В то же время, по его мнению, кризис является временем, предназначенным для реформ, что, в свою очередь, будет требовать централизации украинской власти. «Чем больше углубляется кризис, тем больше людей будет выступать за централизацию власти», - отметил С.ТИГИПКО.