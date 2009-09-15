Евро стабилизировался к доллару

Ставивший в последние дни один рекорд за другим курс европейской валюты во вторник стабилизировался относительно американской: в ходе утренних торгов в Германии он составил 1,461 доллара, против 1,4614 доллара вечером в понедельник в Нью-Йорке, передает РИА Новости cо ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Позитивные статистические данные говорят о том, что глобальное замедление подходит к концу, подталкивая инвесторов к выходу из "безопасного убежища" доллара в пользу сырья и более рискованных валют", - отмечает агентство.