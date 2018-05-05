Госбюджет: Тимошенко берет курс на 7,5

Государственный бюджет Украины на 2010 год правительство расписало по курсу 7,5 грн. за доллар. При этом премьер подчеркивает, что он «даже завышен». По обещанию Юлии Владимировны, после президентских выборов гривня окрепнет, поскольку «для ее девальвации до того уровня, который существует сейчас, нет экономических причин».

Между тем, для многих кажется странным курсовое предложение Тимошенко, когда в обменниках меньше, чем за 8,6 грн. доллар не купишь. Прогноз правительства можно объяснить двумя предположениями.

Во-первых, госбюджет 2009 года базировался именно на курсе 7,5 грн./долл., и Кабмину очень «удобно» вести роспись на следующий год в тех же параметрах. Даже незначительный пересмотр прогнозного курса, хотя бы до уровня 8,5 грн./долл., потребует существенного пересчета расходной, а больше всего доходной части основной бухгалтерии. А это при текущем дефиците бюджета слишком сложно. На данный момент правительству более выгодно было бы заложить в основу расчета курс 6,5 грн. за доллар. В этом случае можно «сэкономить» немалые средства при закупке природного газа, а самое главное – «сократить» сумму покрытия разницы между ценной покупки газа на рынке и продажи его населению.

Не повышая расчетный курс на следующий год, правительство пытается хоть как-то сбалансировать убытки от дотирования закупки природного газа для населения и одновременно выполнить требование МВФ повысить цены на энергетические ресурсы опять таки для населения. Именно поэтому 7,5 грн./долл. - скорее математическая, чем экономическая величина, которая призвана не столько реально оценить валютный курс на 2010 год, сколько помочь «правильно» рассчитать будущий бюджет.

Есть еще одно «но». Не стоит думать, что укрепление гривни нереально. Если учитывать то обстоятельство, что НБУ за период с конца 2008 и по август 2009 года продал валюты более чем на 15 млрд. долларов, то даже частичный возврат этих средств на украинский рынок сможет существенно поддержать гривню. Фактически весь год наблюдается «бегство от гривни». Скупка валюты и физическими, и юридическими лицами носит исключительно спекулятивный характер. Это стимулировалось как слухами о неминуемом крахе валютного рынка страны, так и о наполнении экономики необеспеченной гривней. Если бы Украина, как утверждает власть, стала выходить из кризиса, т.е. экономика начала бы кредитоваться, то часть эмиссионной гривни была бы аккумулирована на товарном бизнесе, как результат - резких изменений курса не наблюдалось бы. Но, так как в течение 8 месяцев экономика так и не заработала полноценно, валютные спекуляции стали чуть ли не единственным источником дохода все тех же юридических и физических лиц. Этот фактор во многом и определяет существующий курс доллара.

Если Кабмину удастся реанимировать кредитование экономики, то курс можно будет вернуть на уровень 7,5 грн./долл. Но тогда есть вероятность возникновения другой проблемы – гривня не должна опускаться ниже планки 7 грн./долл. - «бегство о валюты» может быть не менее резким, чем «бегство от гривни»…

Виктория Кернеш, аналитик ИФ «Интерфон» (для УНИАН)