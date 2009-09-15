Стабфонд бюджета-2010 составит 26,8 млрд. грн.

Кабинет Министров Украины планирует в 2010 году сформировать стабилизационный фонд бюджета в объеме 26,8 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время общественного обсуждения проекта Государственного бюджета на 2010 год.

«Мы планируем, что стабилизационный фонд станет тем источником поддержки реального сектора экономики, который мы будем использовать, если будет слабая и непрогнозируемая валютно-кредитная политика», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр напомнила, что бюджет стабилизационного фонда в 2009 году составлял около 20 млрд. грн. «В 2010 году бюджет стабилизационного фонда будет увеличен на 35%. Мы считаем, что это будет одной из ключевых стратегий нашего бюджета в 2010 году», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что уже сейчас правительство определило отрасли и проекты, которые будут финансироваться в 2010 году за счет средств стабилизационного фонда. При этом она отметила, что бюджет стабилизационного фонда в 2009 году обязательно будет выполнен.

«Стабилизационный фонд по доходам будет выполнен или даже перевыполнен, если мы успешно проведем приватизацию – открытую, прозрачную, аукционную и абсолютно конкурентную. Это будет вторая такая приватизация, которая позволит перевыполнить стабилизационный фонд. Мы надеемся, что в конце сентября такая честная приватизация состоится», - сказала глава правительства.