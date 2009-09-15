На рекапитализацию банков в 2010г. предусмотрено 50 млрд.грн.

На продолжение процедуры рекапитализации банков в проекте Государственного бюджета на 2010 год правительством Украины предусмотрено 50 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня на презентации проекта Госбюджета-2010 в Украинском доме.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины вечером 14 сентября утвердил проект Государственного бюджета на 2010 год.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ отметил, что расходы бюджета в 2010 году будут составлять 324 млрд. грн., объем предоставления кредитов - почти 12 млрд. грн. и 4,5 млрд. грн. – объем возвращения кредитов.

Доходная часть Госбюджета будет на уровне почти 285 млрд. грн., дефицит – 46,7 млрд. грн. (3,97% ВВП).

Согласно Бюджетному кодексу, бюджет на следующий год должен быть внесен правительством в Верховную Раду до 15 сентября.