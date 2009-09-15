В течение 2010 г. "минималка" вырастет до 778 грн.

Правительство планирует на протяжении 2010 года увеличить минимальную зарплату до 778 грн. против 669 грн. в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были обнародованы сегодня представителями правительства во время общественного обсуждения проекта госбюджета на 2010 год.

В частности, в 2010 году минимальная зарплата в месячном размере будет установлена исходя из размера минимальной зарплаты в декабре 2009 года и прогнозного индекса потребительских цен 2010 года на уровне прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а именно с 1 января 2010 года – 681 грн., с 1 апреля – 686 грн., с 1 июля – 700 грн., с 1 октября – 719 грн. и с 1 декабря – 778 грн.

Ставка первого тарифного разряда Единой тарифной сетки к декабрю 2010 года достигнет 778 грн., что на 42,8% выше уровня декабря 2009 года.

Правительство планирует увеличить в 2010 году стипендии студентам вузов до 674 грн. против 614 грн. в 2009 году, а для студентов-сирот – до 1286 грн. против 1205 грн. в 2009 году.

Государственная помощь малообеспеченным семьям по уходу за ребенком в возрасте до 3-х лет достигнет 100% от прожиточного минимума против 75% в 2009 году и 50% - в 2008 году.