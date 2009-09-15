Суслов: НБУ влился в избирательный штаб Президента

Национальный банк Украины фактически влился в избирательный штаб действующего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, и принимает участие в подрыве экономической политики правительства.

Об этом заявил председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Комментируя ситуацию недельной давности, когда курс гривни начал стремительно понижаться и достиг 9 грн./долл., В.СУСЛОВ отметил, что тогда Нацбанк, по вполне объяснимым причинам, не предпринимал никаких мер по пресечению валютных спекуляций. “Худшие опасения оправдались – Президент и СП сделали несколько заявлений, что политика правительства якобы ведёт к дестабилизации курса гривни и девальвации. Эти заявления уже были фактором экономической дестабилизации. НБУ под эти политические заявления предпринял ряд шагов, которые действительно привели к дестабилизации на валютном рынке», - пояснил глава Госфинуслуг.

«Последствия такой политики будут чрезвычайно разрушительны. Образно говоря, если бы Президент использовал против правительства танки – это было бы менее разрушительно по последствиям, чем использование дестабилизационных возможностей Нацбанка», - сказал В.СУСЛОВ.