Кабмин увеличил расходы на содержание СП в 2010 г.

Правительство увеличило расходы на содержание Секретариата Президента в 2010 году пропорционально увеличению расходов на содержание министерств, ведомств и других органов власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ сегодня журналистам.

«Расходы на заработную плату, на коммунальные платежи, на энергоносители и другие расходы, которые обеспечивают нормальное функционирование, были увеличены в таких же пропорциях, как и по другим министерствам, ведомствам и органам власти», - сказал И.УМАНСКИЙ.

И.о. министра не назвал планируемого в 2010 году объема финансирования на содержание президентского аппарата, отметив, что расходы на содержание Государственного управления делами были сокращены.

«Расходы, связанные с хозяйственной деятельностью Государственного управления делами, были сокращены», - добавил он.