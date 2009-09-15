Антикризисный фонд ЕврАзЭС заработает в конце октября

Министр финансов, вице-премьер-министр России Алексей КУДРИН прогнозирует, что антикризисный фонд Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) заработает в конце октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам по итогам встречи министров стран-членов СНГ в Москве.

В частности, А.КУДРИН сообщил, что Россия готова начать его формирование, однако для этого нужно дождаться ратификации договора об учреждении антикризисного фонда ЕврАзЭС другими странами.

«Я знаю, что другие участники уже подготовили документ к ратификации и уже рассмотрели его на заседании правительств. Пока Беларусь отстает в этом процессе. Когда все ратифицируют, я соберу комиссию ЕврАзЭС, и фонд заработает», - сказал А.КУДРИН.

При этом он прогнозирует, что фонд заработает в конце октября.

Как сообщал УНИАН, 9 июня руководители правительств стран Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) подписали договор об учреждении Антикризисного фонда в объеме 10 млрд. дол. Председателем Совета фонда назначен вице-премьер, министр финансов России А.КУДРИН. Российская доля в фонде составляет большую часть уставного капитала – 7,5 млрд. дол., казахская - 1 млрд. дол., белорусская – 10 млн. дол.

27 июля Россия ратифицировала Договор об учреждении Антикризисного фонда Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

Антикризисный фонд ЕврАзЭС учрежден для преодоления негативных последствий мирового финансового и экономического кризиса государствами-членами ЕврАзЭС, обеспечения их экономической и финансовой устойчивости, а также в целях содействия дальнейшему углублению интеграции национальных экономик. Средства фонда планируется использовать для предоставления суверенных займов и стабилизационных кредитов государствам-участникам ЕврАзЭС, а также для финансирования межгосударственных инвестиционных проектов.

Справка УНИАН. Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) - международная экономическая организация, наделенная функциями, связанными с формированием общих внешних таможенных границ входящих в нее стран (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан), выработкой единой внешнеэкономической политики, тарифов, цен и другими составляющими функционирования общего рынка. Украина имеет в ЕврАзЭС статус наблюдателя.