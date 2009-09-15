Министры финансов стран СНГ выработали антикризисный план

Министры финансов государств СНГ выработали План по реализации совместных мер государств СНГ по преодолению последствий мирового финансово-экономического кризиса, а также согласовали совместные подходы по преодолению негативных последствий мирового финансового кризиса к предстоящему саммиту «Группы 20-ти» в Питтсбурге (США) 24–25 сентября 2009 года.

Об этом сообщил журналистам вице-премьер, министр финансов РФ Алексей КУДРИН по итогам заседания постоянно действующего совещания министров финансов государств – участниц СНГ.

Он сообщил, что выработанный план антикризисных мер в ближайшее время будет направлен на согласование правительств и внесен на рассмотрение лидеров стран СНГ.

Также А.КУДРИН добавил, что ключевое предложение к саммиту «Группы 20-ти» заключается в вопросах регулирования финансовых рынков, но больше всего страны СНГ заинтересованы в доступе к финансовым ресурсам и получении финансовой помощи.

По его словам, такая поддержка является одним из важнейших элементов в борьбе с кризисом на международном уровне, и помощь беднейшим странам может быть оказана через механизмы дополнительной технической поддержки или через предоставление грантов.