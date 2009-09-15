Межбанк: торги по доллару - 8,4675/8,5015 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись котировками 8,5060/8,5630 грн./долл., к 11:00 цены упали до 8,4690/8,5130 грн./долл. и к 12:00 достигли уровня 8,4480/8,4820 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись - 8,4675/8,5015 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:00 Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,46 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2742/0,2760 грн./рубль, к 11:00 цены снизились до 0,2736/0,2750 грн./рубль, и к 12:00 установились на уровне 0,2734/0,2745 грн./рубль. К закрытию цены выросли – 0,2755/0,2785 грн./рубль.

В России курс доллар-рубль повысился и составил 30,8575 рубля за доллар (+0,1349).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4580/1,4645 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 12,4310/12,5170 грн./евро, к 11:00 цены ушли вниз – 12,3640/12,4290 грн./евро и к 12:00 установились на значениях 12,3360/12,3860 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH откатились к уровню 12,3640/12,4160 грн./евро.