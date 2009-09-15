Тимошенко и Уманский подписали проект бюджета-2010

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО и исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ подписали проект государственного бюджета на 2010 год для направления его в Верховную Раду Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО и И.УМАНСКИЙ подписали проект бюджета сегодня в присутствии участников общественного обсуждения главного финансового документа страны.

“Это один экземпляр текста государственного бюджета на 2010 год со всеми дополнениями”, - сказал И.УМАНСКИЙ перед подписанием проекта бюджета.

В свою очередь Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в этом году правительство сделало проект бюджета “немножко весомее, чем это было в предыдущие годы”, за счет перераспределения средств в пользу местных бюджетов.

“Депутатам теперь придется два портфеля завести для одного государственного бюджета. Думаю, что мы сможем его принять и воли все же у политикума хватит”, - сказала премьер-министр, подписывая документ.