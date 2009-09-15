Число плательщиков НДС сократилось на 6% - до 315 тыс.

За январь-август 2009 года в Украине число плательщиков налога на добавленную стоимость (НДС) сократилось на 6,3% - до 314,779 тыс.

Об этом говорится в переданных по запросу УНИАН материалах Государственной налоговой администрации Украины.

По данным ГНАУ, темпы сокращения количества плательщиков НДС возросли. Так, за январь-август 2008 года сокращение составило 4,6%.

Согласно предоставленной информации, по состоянию на 1 сентября т.г. в Реестр плательщиков НДС было включено 271,128 тыс. юридических лиц и 43,651 – физических лиц.