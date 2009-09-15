Савченко еще не уволен с должности зампреда НБУ

Александр САВЧЕНКО еще не уволен с должности заместителя председателя – члена правления Национального банка Украины. «Нет, на сколько мне известно еще не уволен», - заявил А.САВЧЕНКО в интервью УНИАН.

По его словам, заявление об отставке он подал в пятницу 11 сентября т.г.

В Нацбанке не смогли представить никакой информации по поводу увольнения А.САВЧЕНКО и сообщили, что вся информация по этому поводу будет обнародована на сайте НБУ или будет сделано соответствующее заявление.

На сайте Нацбанка А.САВЧЕНКО по прежнему указан как заместитель председателя НБУ – член правления с сентября 2005 года.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности, по его словам, «в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению числа неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».

Справка УНИАН. В состав правления Национального банка Украины входит 16 человек. Возглавляет правление председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ.