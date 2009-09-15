В банке «Украинская фингруппа» - временная администрация

Национальный банк Украины ввел временную администрацию в КБ «Украинская финансовая группа» с 14 сентября.

Информация о соответствующем постановлении правления НБУ размещена сегодня на официальном сайте центробанка.

Согласно постановлению от 10 сентября 2009 г., временная администрация введена сроком на 1 год с 14 сентября 2009 г. по 13 сентября 2010 г.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца с 14 сентября по 13 декабря 2009 г.», - сказано в сообщении НБУ.

Временным администратором в банке назначена сотрудник НБУ Виктория ФАТЕЕВА.

Справка УНИАН. Коммерческий банк «Украинская финансовая группа» зарегистрирован в августе 2004 года в форме общества с ограниченной ответственностью. Является универсальным банком, предоставляющим широкий спектр банковских услуг организациям и гражданам Украины.

По состоянию на конец 2007 года уставный капитал банка составлял 59 млн. грн.