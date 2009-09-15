Положительное сальдо внешней торговли будет 1,8 млрд.долл.

По итогам 2010 года положительное сальдо внешней торговли Украины может составить 1,8 млрд. долл.

К такому выводу пришел министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН в своем анализе перспектив развития украинской экономики, размещенном на сайте Минэкономики.

Указанного показателя внешней торговли, по мнению министра экономики, можно будет достичь за счет того, что на внутреннем рынке увеличится доля продукции, произведенной внутри страны. «Развитие внутреннего рынка, а также последующее распространение процессов импортозамещения начнут давать свои позитивные результаты. Вместе с тем, в соответствии с улучшением мировой конъюнктуры, произойдет активизация и внешнеэкономической деятельности», - заявил Б.ДАНИЛИШИН.

В частности, он ожидает рост экспорта на уровне 9,5% почти по всем товарным группам. Этому будут способствовать последующая либерализация торговой политики и использование преимуществ членства Украины в ВТО, в том числе, уменьшение антидемпинговых расследований и облегчение решения спорных вопросов.

«Учитывая такие факторы, как умеренное расширение платежеспособного спроса населения, действие процессов импортозамещения в результате повышения уровня ценовой и качественной конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей на внутреннем рынке, и в дальнейшем будет сдерживаться рост потребительского импорта при наращивании темпов инвестиционного импорта, ввиду возобновления роста в реальном секторе и активизации инвестиционной деятельности. Увеличение объема импорта товаров и услуг прогнозируется на уровне 6,3%. Результатом такой динамики станет формирование позитивного сальдо внешнеторгового баланса на уровне 1,8 млрд. долларов США», - отметил Б.ДАНИЛИШИН.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-июле 2009 года, в сравнении с соответствующим периодом 2008 года, сократилось в более чем 3 раза - до 3,132 млрд. долл.

Справка УНИАН. Отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами в Украине в 2008 году составило 13 млрд. 484,5 млн. долл. против 7 млрд. 263,6 млн. долл. в 2007 году.

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 18 млрд. 531,9 млн. долл., положительное сальдо внешней торговли услугами - 5 млрд. 047,4 млн. долл.