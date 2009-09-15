«Родовид банк» нужно докапитализировать

В Министерстве финансов считают, что для ОАО «Родовид банк» нужно провести дополнительную капитализацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил журналистам исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

"Предварительные расчеты и прогнозы есть. Да, действительно, нужно докапитализировать", - сказал он, отметив, что для дополнительного «вливания» средств необходимо провести необходимые процедуры, связанные с формальным обоснованием причин такого шага.

Как сообщал УНИАН, ОАО "Родовид Банк" подало в Министерство финансов Украины заявку на докапитализацию в размере около 1 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Родовид Банк» зарегистрировано в 1990 году.

Активы банка на 1 июля 2009 года составляли 8,73 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 8,827 млрд. грн., обязательства - 8,942 млрд. грн. Уставный капитал банка - 783 тыс. грн., собственный капитал - «минус» 211,802 млн. грн.

«Родовид Банк» закончил І полугодие 2009 года с убытком 1,51 млрд. грн.

В середине июля Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9721% (1 560 286 111 шт.) акций банка.