Продлен мораторий по депозитам в банке «БИГ Энергия»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов ОАО «Банк «БИГ Энергия» сроком на шесть месяцев – с 16 сентября 2009 г. по 15 марта 2010 г.

Как сообщается на официальном сайте регулятора, правление Нацбанка приняло 10 сентября т.г. соответствующее постановления №540.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины с 16 марта т.г. ввел временную администрацию в ОАО «Банк «БИГ Энергия». Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка был введен сроком на полгода и истекал 15 сентября 2009 г.

Справка УНИАН. ОАО «Банк «БИГ Энергия» зарегистрировано Национальным банком Украины в сентябре 1993 года.

Активы банка на 1 июля составили 1 млрд. 176,378 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов - 1 млрд. 018,766 млн. грн., обязательства - 1 млрд. 029,971 млн. грн. Уставный капитал банка на 1 июля составлял 100 млн. грн., собственный капитал - 146,407 млн. грн.

Чистая прибыль банка «БИГ Энергия» в 2008 г. уменьшилась на 54,4% - до 3,87 млн. грн.

Первое полугодие 2009 года банк закончил с убытком 41,8 млн. грн. против 2,8 млн. грн. прибыли годом ранее.