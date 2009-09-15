НБУ продлил мораторий по депозитам в «Банке регионального развития»

Национальный банк Украины продлил мораторий на удовлетворение требований кредиторов АБ «Банк регионального развития» на полгода – с 24 сентября 2009 г. по 23 марта 2010 г.

Информация о соответствующем постановлении правления НБУ №548 от 11 сентября размещена сегодня на официальном сайте регулятора.

Как сообщал УНИАН, постановлением правления Национального банка Украины №157 от 23 марта т.г. в АБ «Банк регионального развития» введена временная администрация сроком до 23 марта 2010 года. Временным администратором назначен независимый эксперт Андрей ЯЦУРА.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка был введен сроком на полгода – до 23 сентября 2009 г.

Справка УНИАН. АБ «Банк регионального развития» создан в 1989 году.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года его акциями владели Валерий КСЕНЗЕНКО (прямое участие – 33,2045%, опосредованное – 52,1724%), ЗАО «РодАн-Капитал» (прямое участие – 34,4462%), ООО «ИБК «Мисто» (прямое участие – 17,7262%).