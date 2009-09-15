Дефицит бюджета ПФ составит 18 млрд. грн.

Кабинет министров Украины установил поступления в Пенсионный фонд на 2010 г. на уровне 160 млрд. 643,8 млн. грн., расходы – 177 млрд. 698,8 млн. грн., дефицит бюджета ПФ составит 17 млрд. 926 млн. грн.

Такие цифры приводятся в проекте бюджета Пенсионного фонда на 2010 г., размещенном на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Согласно проекту бюджета, запланированный остаток средств на начало следующего года составит 870,9 млн. грн. Поступления от предприятий и организаций составят 97 млрд. 631,5 млн. грн., от граждан – 6 млрд. 2,3 млн. грн., средства Государственного бюджета - 39 млрд. 318 млн. грн.

Поступления и расходы Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы в 2010 г. составят 44,1 млн. грн., Фонда общеобязательного государственного социального страхования от несчастных случаев на производстве – 344,7 млн. грн.

Расходы, которые планируется осуществить за счет собственных средств, составляют 140 млрд. 335,8 млн. грн., в том числе на пенсионное обеспечение граждан согласно Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» - 132 млрд. 582,3 млн. грн.

Расходы за счет средств Госбюджета на выплату пенсий и пособий, назначенных по разным пенсионным программам, предусмотрены на уровне 36 млрд. 974,2 млн. грн.

Запланированный остаток средств по итогам 2010 г. составит 871 млн. грн.

Справка УНИАН. Согласно бюджету Пенсионного фонда Украины, утвержденному постановлением Кабинета министров №235 от 11 марта 2009 г., по итогам текущего года дефицит бюджета ПФ составит 13 млрд. 53 млн. 39,7 тыс. грн.: доходная часть – 151 млрд. 89 млн. 52,8 тыс. грн., расходная часть – 164 млрд. 142 млн. 92,5 тыс. грн.

Согласно постановлению, покрытие дефицита бюджета фонда на выплату пенсий будет осуществлено за счет средств государственного бюджета.