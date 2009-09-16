НБУ направит не менее 10,5 млрд.грн. прибыли в бюджет-2010

Национальный банк Украины в 2010 г. направит не менее 10,5 млрд. грн. разницы сметных доходов над расходами в Государственный бюджет Украины.

Это предусмотрено проектом Госбюджета-2010, обнародованным на официальном сайте парламента.

Согласно проекту документа, не менее 2,625 млрд. грн. Нацбанк должен перечислить до 20 апреля, и такие же суммы – до 20 июля, 20 октября и до 20 декабря 2010 г.

Как сообщал УНИАН, Законом “О внесении изменений в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" и некоторые другие законы Украины” от 21 августа т.г. предусмотрено, что НБУ в 2009 году должен внести в Госбюджет превышение сметных доходов над сметными расходами на общую сумму не менее 9 млрд. 800 млн. грн.