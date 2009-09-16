Межбанк: по доллару котировки падают

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись понижением котировок – 8,5040/8,5520 грн./долл., цены на российскую валюту выросли до 0,2780/0,2795 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,4940/12,5660 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4694/1,4695 долл./евро (вчера – 1,4610/1,4612 долл./евро).

Вчера, 15 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре доллар-гривня с ценой отсечения 8,46 грн./долл.