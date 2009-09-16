Дефицит бюджета России в 2010 г. составит 6,8% ВВП

Дефицит бюджета России в 2010 году составит 6,8% ВВП, в 2011 году - 4%, в 2012 году - 3% ВВП, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин.

По его словам, Бюджетная комиссия правительства согласовала параметры бюджета на 2010 год.

«Мы полностью укладываемся в сроки. Бюджет сбалансирован, выдержаны главные параметры, которые сохраняют стабильность макроэкономики на следующий год», - сказал А.Кудрин на брифинге по итогам заседания правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.

«Дефицит бюджета в следующем году составит 6,8%, в 2011 году - 4%, в 2012 году - 3% ВВП. Соответственно, согласованы и объемы заимствований на следующий год», - сказал глава Минфина, передает РИА «Новости».