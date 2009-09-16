Госбюджет-2010: доходы - 284,692 млрд. грн.

В Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом Министров Украины.

Проект данного закона обнародован на сайте ВР.

Документом предлагается определить доходы Государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,868 млрд. грн., доходы специального фонда – 65,824 млрд. грн.

Расходы Госбюджета предполагается установить на уровне 324,272 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 238,520 млрд. грн., расходы специального фонда – 85,752 млрд. грн.

Предлагается установить предельный размер дефицита Госбюджета в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда – 24,814 млрд. грн.

Доходы Сводного бюджета (учитываются доходы местных бюджетов) на 2010 год установлены на уровне 359,4 млрд. грн. (30,5% ВВП), в том числе по общему фонду – 278 млрд. грн.

Согласно объяснительной записке, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.

По итогам 2010 года правительство прогнозирует объем экспорта на уровне 65,075 млрд. долл., импорта – 63,324 млрд. долл., положительное сальдо торгового баланса – 1,836 млрд. долл.