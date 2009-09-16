Предприниматели против авансового сбора налога на прибыль

Представители малого и среднего бизнеса сегодня возле здания Кабинета Министров Украины провели предупредительную акцию протеста против принятия проекта закона об авансовом взимании налога на прибыль с предпринимателей, разработанного народным депутатом Олегом ЛЯШКО (БЮТ).

Как передает корреспондент УНИАН, у стен Кабмина собрались активисты Партии малого и среднего бизнеса и других общественных организаций, а также предприниматели.

«Точкой кипения стал закон депутата О.ЛЯШКО от фракции БЮТ об авансовом сборе налога на прибыль, который будет вычисляться по прошлогодним нормам. Это единственная в мире практика – авансовый сбор налога, которая противоречит не только нормам закона, но и морали. Предприниматели сегодня пришли напомнить правительству обо всех законах, которые были внедрены за этот год для малого и среднего бизнеса, о налогообложении предпринимателей по упрощенной форме и призвать воздержаться от принятия зарегистрированного законопроекта, который только усугубит сложившуюся ситуацию», – отметил председатель Партии малого и среднего бизнеса Ярослав МЕСЯЦ.

По его словам, вследствие непродуманной налоговой политики и административного давления на предпринимателей в Украине постоянно увеличивается количество предприятий, вынужденных свернуть свою деятельность.

«По последним данным, порядка 40% малого и среднего бизнеса по всей Украине в период кризиса прекратили свою деятельность. В первую очередь это люди, которые стояли на рынках, занимались мелкой торговлей и производством. Некоторые из них ушли в тень, однако большинство прекратили деятельность. Этот огромный показатель, даже в мировых масштабах. Многие предприятия не смогут возобновить свою деятельность после кризиса», – сказал Я.МЕСЯЦ.

По его словам, сегодня протестующие проводят предупредительную акцию. Если же правительство не прислушается к их требованиям, то Партия малого и среднего бизнеса намерена объявить бессрочную акцию протеста под стенами Кабмина.

«В начале года мы здесь выставляли палатки в рамках двухмесячной акции, которая носила напоминающий характер. Мы хотели напомнить правительству о внешнем госдолге Украины, об опасности новых заимствований, о кризисе. Тогда мы предлагали не повышать налоги, объявить форс-мажорный статус в государстве и ввести очень жесткую ответственность за коррупцию. Только последнее наше предложение было в какой-то мере реализовано, остальное все сделали наоборот – банки не выдают депозитов, но требуют возвращения кредитов. Налоги повышаются весь год – рыночный сбор в начале года, транспортный сбор, сбор на рекламу. А сейчас вот еще один закон готовится. Если правительство не примет никаких мер, мы начнем бессрочную акцию протеста, как делали это зимой», – заявил Я.МЕСЯЦ.

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины Олег ЛЯШКО (БЮТ) зарегистрировал в Верховной Раде проект закона (№5082 от 1 сентября 2009 г.) о перечислении налога на прибыль предприятий авансовыми платежами. Документ предусматривает перечисление налога в первый и третий месяцы каждого календарного квартала авансовыми взносами, определенными как 1/12 суммы начисленного налога на прибыль за предыдущий календарный год.

Предусматривается, что авансовые взносы должны перечисляться в бюджет до 20 числа первого и третьего месяцев каждого календарного квартала. При этом налогоплательщик должен уменьшить сумму начисленного налога на прибыль за отчетный период на сумму авансового взноса, предварительно оплаченного на протяжении такого отчетного периода.