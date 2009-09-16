Савченко уволен с должности зампреда Нацбанка

С должности заместителя председателя Национального банка Украины с 15 сентября 2009 года уволен Александр САВЧЕНКО.

Об этом сказано в сообщении НБУ, переданном УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 11 сентября А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности в связи, по его словам, «с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».

Справка УНИАН. В состав правления Национального банка Украины входит 16 человек. Возглавляет правление председатель Нацбанка Владимир СТЕЛЬМАХ.