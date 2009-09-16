Кабмин намерен увеличить на 50% зарплаты почтальонам

Правительство планирует с 1 октября 2009 года увеличить на 50% зарплаты почтальонам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Почтальоны, которые сегодня разносят людям всю корреспонденцию, находятся в самом плохом состоянии. Именно поэтому сегодня мы будем рассматривать вопрос о повышении заработной платы всем почтальонам на 50% с 1 октября», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также подчеркнула, что в связи с необходимостью экономии финансовых ресурсов одновременно необходимо рассмотреть возможность об использовании в сфере «Укрпочты», в частности при приеме на работу почтальонов, такого механизма, как частичная занятость.