Банк «Дельта» не будет реорганизовываться в ПАО

Акционеры ООО «КБ «Дельта» решением от 8 сентября 2009 года отменили принятое 7 августа т.г. решение о реорганизации банка в публичное акционерное общество «Дельта Банк».

Об этом сообщается в официальном бюллетене Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (№171).

Напомним, 29 апреля 2009 года вступил в силу закон об акционерных обществах, который предусматривает существование в Украине АО лишь двух типов – частных и публичных. Все акционерные общества должны до 29 апреля 2011 года привести уставы в соответствие с его нормами.

НБУ рекомендовал коммерческим банкам провести реорганизацию в публичные акционерные общества в соответствии с законом об акционерных обществах (письмо НБУ №18-112/226-874).

Справка УНИАН. ООО «КБ «Дельта» зарегистрировано 9 февраля 2006 года, лицензию Национального банка Украины получило 20 апреля 2006 года.

Активы банка на 1 июля составляли 5 млрд. 520,339 млн. грн., кредиты и задолженность клиентов – 3 млрд. 952,278 млн. грн., обязательства – 4 млрд. 936,818 млн. грн., уставный капитал – 510 млн. грн., собственный капитал – 583,521 млн. грн.

Прибыль ООО «КБ «Дельта» по итогам первого полугодия 2009 года составила 6,655 млн. грн., тогда как в январе-июне 2008 года банк получил прибыль в размере 40,113 млн. грн. В 2008 году банк «Дельта» увеличил чистую прибыль в 14 раз – до 67,124 млн. грн.

100% акций КБ «Дельта» владеет Николай ЛАГУН.