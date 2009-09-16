Украина в 2010 г. может получить от реализации квот по СО2 до 2 млрд долл.

Украина, в результате заключения и реализации договоров по продаже квот на выбросы углекислого газа, согласно Киотскому протоколу, в 2010 году потенциально может получить до 2 млрд. долл.

Об этом УНИАН сообщил председатель Национального агентства экологических инвестиций Украины Игорь ЛУПАЛЬЦЕВ.

«Наши планы - заключить договоров на 2 млрд. долл.», - сказал он.

Вместе с этим, он отметил, что реализация этих договоров может проходить как в следующем, так и в 2011 году. Однако ключевым годом по получению и использованию средств является именно 2010 год.

Вместе с этим И.ЛУПАЛЬЦЕВ уточнил, что 1,5 млрд. грн., полученные в 2009 году, будут использованы в соответствии с проектом Госбюджета на следующий год – в 2010 году.

Справка УНИАН. Украина ратифицировала Киотский протокол в 2004 году. В рамках протокола существует понятие так называемых гибких механизмов, среди которых для Украины привлекательными являются два – торговля выбросами и проекты совместного внедрения, которые позволяют получать доходы от продажи квот.

Продажа части своей квоты предусматривает продажу "излишков" тем странам, которые превышают уровень собственной квоты выбросов. На сегодня основным "проблематичным" газом является СО2, поэтому торговля именно квотами углекислого газа способна принести наибольшую выгоду.

От продажи квот на выброс углекислого газа Украина на сегодняшний день уже получила около 3,5 млрд. грн.