Цены в России не растут

Вторую неделю подряд с начала сентября в среднем цены в РФ не растут, инфляция с начала года составила 8,1% против 10% за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Росстата, сообщает РИА Новости..

"За период с 8 по 14 сентября 2009 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100%, с начала месяца - 100%, с начала года - 108,1%", - сообщает Росстат.

В августе этого года, с 18 по 24, инфляция в РФ была нулевой, а с 25 по 31 августа Росстат зафиксировал дефляцию в размере 0,1%. Для сравнения, в 2008 году за первые две недели сентября инфляция составила 0,3%, в целом за сентябрь - 0,8%.