МВФ: Правительства стран должны выйти из финсектора

Международный валютный фонд (МВФ) изложил принципы свертывания государственной поддержки финансовой отрасли в ближайшие годы. По мнению аналитиков фонда, отказ от беспрецедентных мер поддержки финансовых систем должен быть постепенным и власти должны позаботиться о том, чтобы не нарушить ситуацию на рынках и не поколебать доверие инвесторов, сообщает k2kapital..

Среди предложений Фонда, следующие: страны должны изучить конкретные экономические показатели, прежде чем начать сокращение субсидий, кредитов и гарантий; страны также должны оценить риски, прежде чем принимать какие-либо политические решения. Расходы центральных банков на покрытие потерь по кредитам и другие гарантии, которые они взяли перед финансовыми учреждениями, должны быть возмещены правительствами. Это должно способствовать тому, что политика центробанков в области процентных ставок не будет продиктована чрезвычайными мерами, которые они приняли. Правительствам также следует разработать четкие среднесрочные финансовые планы как можно скорее, чтобы обеспечить сокращение дефицитов бюджета и государственной задолженности.

Чтобы продемонстрировать степень вмешательства правительств и центральных банков в экономику во время кризиса, МВФ представил данные, что через четыре месяца после падения Lehman Brothers год назад некоторые развитые страны взяли на себя обязательства в размере более чем 40% от их ВВП. МВФ сообщил, что правительства объявили о гораздо большей поддержке, чем они на самом деле проводили, потому что они хотели, чтобы размер пакета антикризисных мер сам по себе произвел впечатление на рынках.

Перед встречей группы G20, правительственные чиновники говорят о необходимости ослабить финансовую и фискальную поддержки. Большинство предложений содержит мало конкретных мер из-за боязни преждевременно испугать инвесторов. Глобальное оживление экономики может быть подорвано ранним отказом от стимулирующих мер. G-20 может обратиться к МВФ, чтобы конкретизировать стратегии, говорят источники, задействованные в идущих переговорах.