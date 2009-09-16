Рецессия в США “технически закончилась”, однако экономика на некоторое время останется слабой из-за высокого уровня безработицы. Как сообщает BBC, об этом заявил во вторник в Вашингтоне глава Федеральной Резервной системы США Бен БЕРНАНКЕ.

По его мнению, уже сейчас становится ясно, что кризиса масштаба 1930 года Америке удалось избежать. Как считает глава ФРС, это произошло во многом благодаря международному сотрудничеству.

"Прошедший год стал годом самого серьезного финансового кризиса со времен Великой депрессии. Этот кризис спровоцировал глобальную рецессию, от которой мы начинаем оправляться только сейчас, - заявил Б.БЕРНАНКЕ. - При этом, несмотря на серьезнейшие экономические последствия кризиса, которые мы испытываем, его исход мог бы быть значительно более серьезным".

"В отличие от 1930 года, когда экономическая политика была преимущественно пассивной, и когда политические вопросы значительно затрудняли экономическое сотрудничество на международном уровне, опыт прошлого года показал, что финансовые системы в таких ситуациях могут и должны действовать решительно и сообща", - подчеркнул глава ФРС.

В то же время, по прогнозам Федеральной резервной системы, безработица в США в этом году достигнет 10% и только на 0,8 % не «дотянет» до послевоенного рекорда 1982 года.