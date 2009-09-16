Шлапак: однозначная инфляция в 2010 г. реальна

В Секретариате Президента считают реальным удержание показателя инфляции в Украине по итогам 2010 года на однозначном уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель главы Секретариата Президента Александр ШЛАПАК на пресс-конференции.

«Считаю реальным удержание однозначной инфляции, - сказал А.ШЛАПАК. При этом он подчеркнул, что исключительным условием для достижения такого показателя является отсутствие необеспеченной эмиссии Национального банка Украины.

Как сообщал УНИАН, в зарегистрированном в Верховной Раде проекте закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданном Кабинетом министров, инфляция установлена на уровне 9,7%.