Савченко назначен замминистра финансов

Кабинет Министров Украины назначил Александра САВЧЕНКО заместителем министра финансов Украины.

Соответствующее распоряжение правительства имеется в распоряжении УНИАН.

Как подтвердил УНИАН исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ, назначенный его заместителем А.САВЧЕНКО «на днях был уволен с должности заместителя главы Национального банка Украины».

Как стало известно УНИАН, правительство на сегодняшнем заседании также ввело дополнительную должность заместителя министра финансов Украину, на которую был назначен А.САВЧЕНКО.

Напомним, Александр САВЧЕНКО был уволен с должности заместителя председателя Национального банка Украины с 15 сентября 2009 года по собственному желанию.

11 сентября А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности, по его словам, «в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».

Согласно данным сайта Министерства финансов, на сегодня у министра финансов 1 первый заместитель – Игорь УМАНСКИЙ, а также 8 заместителей: Анатолий МЯРКОВСКИЙ, Валерий АЛЕШИН, Владимир МАТВИЙЧУК, Андрей КРАВЕЦ, Денис ФУДАШКИН, Николай ПОЛУДЕННЫЙ, Николай ГОЛЕВ и Александр САВЧЕНКО.

Кроме того, Кабинет министров уволил Валерия МУНТИЯНА с должности заместителя министра экономики.

Такое решение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина, сообщил УНИАН министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Как сообщалось, В. МУНТИЯН был назначен на должность замминистра экономики в марте 2007 года.

11 сентября А.САВЧЕНКО подал в отставку с занимаемой должности, по его словам, «в связи с несогласием с валютно-курсовой, монетарной и кредитной политикой, которая проводится руководством Национального банка Украины и ведет к дестабилизации валютного курса, падению валового внутреннего продукта, увеличению количества неплатежеспособных банков, миллиардным потерям сбережений населения и предприятий, а в конечном итоге – к беспрецедентному снижению жизненного уровня населения».