Валютный аукцион НБУ от 15 сентября

Національний банк України 15 вересня 2009 року провів валютний аукціон

без обмежень мети продажу іноземної валюти.

Всього на валютному аукціоні було продано – 67 499 тис. доларів США наступним 17 банкам: АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АТ "ЄВРОГАЗБАНК", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "Д-М Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "ЄВРОПРОМБАНК", ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК"АКТИВ-БАНК"м.КИЇВ, Міжнародний Інвестиційний Банк, НАЦІОНАЛЬНИЙ КРЕДИТ, ПАТ "АКТАБАНК", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПуАТ "СЕБ Банк", ТОВ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" м.Донецьк, ТОВ "КЛАСИКБАНК", М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДЕЛЬТА", М.КИЇВ, ТОВ КБ "УФС".

Середньозважений курс продажу валюти становив 8.4702 грн. за 1 долар США.