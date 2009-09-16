Результаты целевого аукциона НБУ от 16 сентября

Національний банк України 16 вересня 2009 року провів цільовий валютний аукціон для задоволення потреб клієнтів банків – фізичних осіб - резидентів, а також фізичних осіб - резидентів - суб`єктів підприємницької діяльності (малий бізнес), що обумовлені необхідністю погашення заборгованості за кредитами, отриманими в іноземній валюті.

Всього на цільовому валютному аукціоні було продано - 47 023 тис. доларів США наступним 62 банкам: АБ "ЕКСПРЕС-БАНК" У м.КИЇВ, АБ "КИЇВСЬКА РУСЬ" у м. КИЄВІ, АБ "УКРГАЗБАНК", АБ "УКРГАЗПРОМБАНК" У М.КИЄВІ, АКБ "ЗОЛОТІ ВОРОТА" М. ХАРКІВ, АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", м.Запоріжжя, АКБ "МЕРКУРІЙ" ХАРКІВ, АКБ "ПРАВЕКС-БАНК" ,М.КИЇВ, АКБ "УКРСОЦБАНК" У м.КИЄВІ, АКБ "ФОРУМ", м.Київ, АКІБ "УКРСИББАНК", Акціонерний банк "ПІВДЕННИЙ", м. Одеса, АТ "БРОКБІЗНЕСБАНК", АТ "ІHДЕКС-БАHК" у м.Києві, АТ "МетаБанк", АТ "ОТП Банк", АТ "РОДОВІД БАНК", АТ "СВЕДБАНК ІНВЕСТ", АТ "СВЕДБАНК" (публічне), АТ "Укрексімбанк", БАНК НАЦІОНАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ, ВАТ "БАНК "ФІНАНСИ та КРЕДИТ", ВАТ "БАНК БОГУСЛАВ", М.КИЇВ, ВАТ "БАНК КІПРУ", ВАТ "БТА Банк", ВАТ "ЕРСТЕ БАНК", м.Київ, ВАТ "КБ "ЕКСПОБАНК", ВАТ "КРЕДИТПРОМБАНК" У м.КИЄВІ, ВАТ "КРЕДОБАНК", м.Львів, ВАТ "МТБ", м.Іллічівськ, ВАТ "Ощадбанк" , м. Київ, ВАТ "Платинум Банк", ВАТ "ПЛЮС БАНК", ВАТ "ФОЛЬКСБАНК", М.ЛЬВІВ, ВАТ АКБ "ЛЬВІВ", ВАТ Банк "ТРАСТ", КИЇВ, ВАТ ВІЕЙБІ БАНК, м.Київ, ВАТ ВТБ БАНК в м.Києві, ВАТ КБ "НАДРА", м.Київ, ВАТ КБ "ПІВДЕНКОМБАНК", Донецьк, ВАТ КБ "ПРОМЕКОНОМБАНК", М.ДОНЕЦЬК, ВАТ КБ "ХРЕЩАТИК" У м.КИЄВІ, ВАТ РЕАЛ БАНК м.Харків, ВАТ СЕЛЯНСЬКИЙ КБ "ДНІСТЕР", М.ЛЬВІВ, ВАТ УніКредит Банк, ЗАТ "А-БАНК", м.Дніпропетровськ, ЗАТ "ДОНГОРБАНК", м.ДОНЕЦЬК, ЗАТ "КРЕДИТ ЄВРОПА БАНК", м.Київ, ЗАТ "ПРОКРЕДИТ БАHК" у М. КИЄВІ, КБ ТОВ "МІСТО БАНК", М.ОДЕСА, ПАТ "АЛЬФА-БАНК", ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", ПАТ "МЕГАБАНК" В М.ХАРКІВ, ПАТ "ПУМБ", ПАТ "УНІВЕРСАЛ БАНК", ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", ПАТ ПРОМІНВЕСТБАНК, ПуАТ "СЕБ Банк", РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, м.Київ, СБЕРБАНК РОСІЇ, ТОВ "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДЕЛЬТА", М.КИЇВ, ТОВ "УКРПРОМБАНК" у м.КИЄВІ.

Всім банкам, що брали участь в цільовому валютному аукціоні долари США продавались за курсом - 8,01 грн. за 1 долар.