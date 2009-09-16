РФ зарезервировано 10 млрд рублей

Правительство РФ зарезервировало на 2010 год 10 миллиардов рублей для расходов на новые проекты, которые будут приниматься в рамках комиссии по технологической модернизации российской экономики, сообщил в среду глава Аппарата правительства Сергей Собянин на встрече с президентом России Дмитрием Медведевым, сообщает РИА Новости..

"На заседании бюджетной комиссии определены средства в размере 10 миллиардов рублей, которые будут зарезервированы на будущий год под реализацию этих проектов", - сказал Собянин.

Глава государства попросил Собянина объяснить, "что это за деньги, потому что у нас намного больше тратится на различные проекты и, к сожалению, не всегда эффективно".

"Мы эти деньги, как я понимаю, специально резервируем. Вы мне докладывали о том, что эти деньги будут направлены на новые проекты по основным приоритетам технологической модернизации для того, чтобы создавать новые коллективы и наделять первоначальными деньгами для решения таких высокотехнологичных задач", - сказал Медведев.

Руководитель Аппарата правительства пояснил, что по большинству проектов деньги зарезервированы в ФЦП. В частности, по энергоэффективности в рамках инвестпрограммы финансирование составит более 600 миллиардов рублей, в рамках космической программы - 60-70 миллиардов рублей.

"Помимо этого, конечно, потребуются деньги для конкретных проектов, дополнительных проектов, которые возникают в рамках работы комиссии. И здесь понадобится конкретное эффективное реагирование - не ждать, когда весь бюджетный процесс пройдет в течение года, а немедленно после принятия решения рассмотреть на правительстве и соответствующие ресурсы предоставить", - пояснил Собянин.

Президент предположил, что, по сути, это может быть и венчурное финансирование под какие-либо исследования и проекты.