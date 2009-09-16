В СП критикуют правительствый проект госбюджета-2010

Проект Государственного бюджета 2010 года почти с точностью копирует проблемы бюджета-2009 и увеличивает риски, которые будут стоять перед национальной экономикой в современных сложных условиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге первый заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ШЛАПАК.

По его словам, речь идет в первую очередь о том, что бюджет опять планируется на непонятной макроэкономической базе.

В Секретариате также критикуют правительство за планы чрезмерного увеличения государственного долга в 2010 году.

А.ШЛАПАК подчеркнул, что проект не предусматривает и не поддерживает ни одной структурной реформы - ни налоговой, ни бюджетной, ни социальной сферы, ни газового рынка. Он считает, что «псевдореформа», по результатам которой создается 12 тысяч местных бюджетов, ведет лишь к распылению ограниченного ресурса и будет стоить бюджету около 18 млрд. грн. дополнительных дотаций выравнивания.

«В 2010 году, как и в 2009-м, наблюдается полный провал по вопросам содержания социальных стандартов», - также отметил А.ШЛАПАК. По его словам, в 2010 году предусматривается увеличение прожиточного минимума лишь на 9,7% - следовательно, даже если фактическая инфляция не превысит предусмотренной в бюджете уровень, за 2010 год пенсионер недополучит 2086 грн. «То есть вопреки требованиям Конституции правительство пытается решить бюджетные проблемы за счет пенсионеров», - сказал первый заместитель главы Секретариата.

В документе, по мнению А.ШЛАПАКА, правительство закладывает для себя уникальную возможность ручного манипулирования бюджетными ресурсами - начиная от объемов государственного долга и дефицита, нераспределенных объемов государственных гарантий и завершая ручным управлением каждым из 12 тысяч бюджетов.

Как сообщал УНИАН, в Верховной Раде Украины 15 сентября 2009 года зарегистрирован проект Закона «О Государственном бюджете Украины на 2010 год», поданный Кабинетом Министров Украины.

Документом предлагается определить доходы Государственного бюджета Украины на 2010 год в размере 284,692 млрд. грн., в том числе доходы общего фонда – 218,868 млрд. грн., доходы специального фонда – 65,824 млрд. грн.

Расходы Госбюджета предполагается установить на уровне 324,272 млрд. грн., в том числе расходы общего фонда – 238,520 млрд. грн., расходы специального фонда – 85,752 млрд. грн.

Предлагается установить предельный размер дефицита Госбюджета в сумме 46,748 млрд. грн., в том числе предельный размер дефицита общего фонда – 24,814 млрд. грн.

Доходы Сводного бюджета (учитываются доходы местных бюджетов) на 2010 год установлены на уровне 359,4 млрд. грн. (30,5% ВВП), в том числе по общему фонду – 278 млрд. грн.

Согласно объяснительной записке, бюджет рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: номинальный ВВП – 1 трлн. 178,6 млрд. грн., темпы роста ВВП – 3,76%, инфляция – 9,7%, фонд оплаты труда – 331 млрд. грн.

По итогам 2010 года правительство прогнозирует объем экспорта на уровне 65,075 млрд. долл., импорта – 63,324 млрд. долл., положительное сальдо торгового баланса – 1,836 млрд. долл.