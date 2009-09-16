Кабмин: Выполнение госбюджета ухудшилось

Одной из ключевых проблем в выполнении доходов Государственного бюджета Украины за январь-июль 2009 г. является падение производства подакцизных товаров.

Как говорится в Докладе о ходе выполнения Государственного бюджета на 2009 г., который Кабинет министров Украины направил в парламент в рамках бюджетного процесса на следующий год, лидером снижения производства являются табачные изделия, где зарегистрировано падение за январь-июль 2009 г. на 40,8%. Ощутимым также было падение производства коньяка - на 20,2%, на 7,5% снизилось производство бензина, на 6,3% - производство пива, на 5% - этилового спирта.

Эксперты связывают падение производства в этих отраслях с постепенным замещением легальной продукции нелегальной в связи с существенным повышением акциза на большинство из упомянутых товаров весной и летом этого года. Например, по мнению народного депутата Украины Валерия КОНОВАЛЮКА, «существует прямая зависимость между резким повышением акцизов на табачные изделия и недавним увеличением контрабанды сигарет в Украину, нелегальным производством табачных изделий в нашей стране. Из-за неоправданного повышения акцизов на табак кое-кто хотел пополнить бюджет. Но в итоге реальные поступления будут еще меньше, чем при старых акцизных ставках».

Частично эту информацию подтвердил и председатель Государственной таможенной службы Анатолий МАКАРЕНКО, который заявлял, что количество попыток нелегального ввоза в Украину контрабандных сигарет из Молдовы и России в последнее время существенно возросло.

Другими существенными проблемами, которые негативно влияют на выполнение государственного бюджета, по данным авторов Доклада, являются падение в текущем году прибыли прибыльных предприятий и объемов импорта товаров, низкий уровень величины корректирующего коэффициента к ставкам рентной платы за нефть и газовый конденсат, добываемых в Украине, и сокращение объемов их добычи; сокращение объемов первичной переработки нефти за 7 месяцев 2009 г. на 3,3%, а также существенное уменьшение собственных и кредитных средств предприятий.