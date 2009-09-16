Прогноз: курс гривни на IV квартал - 8,5 грн./долл.

Курс гривни на четвертый квартал текущего года прогнозируется на уровне 8,5 грн./долл., на первый квартал 2010 года - 8,7 грн/дол.

Об этом говорится в исследовании ведущего макроэкономиста инвестиционного банка NOMURA International по СНГ Ивана ЧАКАРОВА, которым располагает УНИАН.

«Не смотря на множество заявлений относительно того, что беды валюты отражают обострение слабостей фундаментальных экономических показателей, мы не убеждены в том, что макроэкономические показатели являются причиной ослабления курса гривны. Безусловно, экономика Украины является наименее стабильной в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока, и Африки, обвал которой стал следствием воздействия незавидной комбинации таких факторов как остановка инвестиционных вливаний, исчезновение внешнего спроса, ухудшение условий внешней торговли, и хрупкий политический фон. Однако, при более пристальном рассмотрении, данные свидетельствуют о постепенном улучшении экономической ситуации, хотя подъем и отталкивается от очень низкой точки», - говорится в исследовании.

Эксперт считает, что модели расчета справедливого обменного курса свидетельствуют о том, что нынешний обменный курс гривны, в общем, соответствует ключевым макроэкономическим показателям. Это означает, что достигнут баланс сил, которые оказывают давление на валюту и сил, которые ее поддерживают, а убедительных макроэкономических причин для снижения стоимости гривны не наблюдается.

Среди прочего, И.ЧАКАРОВ оценивает вероятность выделение следующего транша Международного валютного фонда Украине в ноябре т.г. на уровне 60%, а то, что транш не будет выделен – 40%.

В первом случае, гривня будет поддерживаться выделенными в ноябре средствами в размере 3,8 млрд. долл. США, хотя неопределенность вокруг выборов президента (особенно с учетом богатой истории украинских выборов) обеспечит продолжение значительных колебаний рынков.

В Nomura считают, что при развитии второго сценария, у Национального банка будет меньше, однако достаточно ресурсов для противостояния спекулятивным давлениям. Эксперт напомнил, что валютные интервенции регулятора составляли 1,5 млрд. долл. в месяц в январе-марте т.г., 0,6 млрд. долл. в месяц в апреле-июне. После этого Нацбанк увеличил объем интервенций до 1,1 млрд. долл. в июле и 0,9 млрд. долл. в августе. Принимая во внимание граничный уровень золотовалютных резервов на конец года на уровне 14,9 млрд. долл., установленный программой МВФ, а также приблизительные объемы чистых резервов на конец августа в размере 19 млрд. долл., у НБУ есть возможность расходовать приблизительно 1 млрд. долл. в месяц на поддержание стабильности валютного рынка до конца года.

«В то же время, мы ожидаем, что сальдо платежного баланса будет позитивным по результатам второго полугодия, пополняя резервы на суму более 0,65 млрд. дол. Поэтому, вне зависимости от поступления денег от МВФ, мы предполагаем, что до начала следующего года сохранится период постоянных колебаний валютных курсов. Однако, мы сомневаемся, что колебания курса гривни выйдут из-под контроля по мере того, как постепенно улучшающаяся экономика и следующий транш МВФ окажут поддержку национальной валюте», - говорится в исследовании, при этом констатируется, что, как минимум, на данный момент, рынок придерживается аналогичного мнения.

Справка УНИАН. Инвестиционный банк NOMURA International – глобальная финансовая группа, азиатский инвестиционный банк, работающий по всему миру. Штаб-квартира Nomura расположена в Токио.

По всему миру в компании работают 18 тыс. сотрудников. Международная сеть Nomura объединяет 30 стран, региональные штаб-квартиры находятся в Гонконге, Лондоне и Нью-Йорке.