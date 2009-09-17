Япония займется проработкой создания азиатской региональной валюты

Министерство финансов Японии по инициативе нового кабинета министров начало проработку вопроса о возможном создании азиатской региональной валюты. Об этом сообщил сегодня в Токио новый министр финансов Японии Хирохиса Фудзии.

По его словам, передает ИТАР-ТАСС, данная тематика рассматривается нынешним премьер-министром Юкио Хатоямой, сформировавшим свой первый кабинет в среду, 16 сентября, в качестве "ключевого вопроса".

Конкретную проработку этой идеи, сообщил Х.Фудзии, возглавит крупный эксперт по проблемам валютного рынка, бывший заместитель министра финансов Тойо Гётэн. Этот авторитетный в Японии специалист в области финансов был назначен сегодня специальным советником нынешнего главы Минфина.