Цены на золото достигли исторического максимума

Цены на золото на Нью-йоркской товарной бирже поднялись до рекордно высокой отметки за все время торгов.

К окончанию сессии в среду, 16 сентября, цена 1 унции этого драгоценного металла увеличилась на 13,90 долл. и остановилась на уровне 1020,20 долл. Предыдущий рекорд цен на золото, установленный на данной площадке, держался еще с 18 марта 2008 года, когда цена составила 1003,2 доллара за унцию.

По оценке аналитиков, рост цен на золото вызван рядом причин. Прежде всего, свою роль в складывающейся ситуации играет продолжающееся снижение курса американского доллара по отношению к другим мировым валютам. В этих условиях инвесторам выгодно приобретать товарные запасы, в том числе драгметаллы, передает ИТАР-ТАСС.