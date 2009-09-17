Национальный банк Украины (НБУ) изменил соотношение ставок рефинансирования с учетной ставкой. Это предусмотрено постановлением НБУ №511 от 27 августа 2009 года, обнародованном на сайте Верховной Рады, которым вносятся изменения в Положение о процентной политике Нацбанка.

В документе предусмотрено, что ставка по кредитам овернайт без обеспечения (бланковым кредитам), предоставляемым Нацбанком коммерческим банкам, должна быть не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 3% (в предыдущем варианте предусматривалось 5%), а по кредитам овернайт под обеспечение – не ниже, чем учетная ставка НБУ плюс 1% (в предыдущем варианте – 3%).

Вышеуказанным постановлением также вносятся изменения в Положение о кредитной поддержке Нацбанком коммерческих банков в случае реальной угрозы стабильности их работы.

Документом предусмотрено, что процентная ставка по кредитам, которые предоставляются банкам в случае реальной угрозы стабильности их работы, устанавливается на уровне не ниже, чем учетная ставка плюс 2%.

Ранее предлагалось, чтобы ставка по таким кредитам определялась в размере средневзвешенной процентной ставки рефинансирования, рассчитанной за последние 30 дней, предшествовавших дате принятия решения о предоставлении кредита.

В Положении о процентной политике Нацбанк уточнил, что учетная ставка должна поддерживаться на позитивном реальном уровне относительно уровня инфляции, имеется в виду прогнозный уровень инфляции на соответствующий год, который утвержден Кабинетом Министров и учитывается при создании государственного бюджета.

Постановление НБУ №511 вступает в силу с 20 сентября 2009 года.