Комбанки: курс покупки-продажи доллара не изменился

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 8,51 грн./долл., продают – по 8,62 грн./долл., курс не изменился по сравнению с 16 сентября. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 8,43-8,56 грн./долл., по продаже – в пределах 8,58-8,70 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках повысился на 0,2% по сравнению с 16 сентября и составляет 12,47/12,71 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,20-12,58 грн./евро, по продаже – в пределах 12,58-12,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 16 сентября, повысился на 0,8% и составил сегодня 0,2657 грн./рубль, продажи – без изменений – 0,2804 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,277 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,276-0,285 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 8,51 грн./долл., продажи – 8,61 грн./долл. Курс почти не изменился со вчерашнего дня. Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 8,45-8,55 грн./долл., по продаже – в пределах 8,585-8,65 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева незначительно повысился со вчерашнего дня и составляет сегодня 12,50/12,68 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 12,40-12,56 грн./евро, по продаже – в пределах 12,62-12,88 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 16 сентября, повысился на 1,6% и составляет в среднем 0,2646 грн./рубль, продажи – незначительно понизился, до 0,2808 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,21-0,276 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,278-0,285 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 8,45/8,70 грн., евро – 12,40/12,80 грн., рубль – 0,21/0,28 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 8,40/8,65 грн., евро – 12,20/12,90 грн., рубль – 0,26/0,28 грн.

«Укргазбанк»: доллар США – 8,55/8,65 грн., евро – 12,50/12,75 грн., рубль – 0,273/0,283 грн.

Официальный курс НБУ на сегодня, 17 сентября, составляет: гривни к доллару США – 8,0042, к евро – 11,742962, к российскому рублю – 0,26152.