Межбанк: доллар растет

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,5320/8,5580 грн./долл., цены на российскую валюту выросли – 0,2800/0,2815 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вверх – 12,5670/12,5990 грн./рубль.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,4744/1,4746 долл./евро (среду - 1,4694/1,4695 долл./евро).

В среду, 16 сентября, Национальный банк Украины вышел на рынок с продажей на аукционе по валютной паре USD/UAH с ценой отсечения 8,01 грн./долл.