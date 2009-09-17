Ющенко: Бюджет-2010 должен формироваться с помощью "из вне"

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что бюджет на 2010 год должен формироваться при участии международных финансовых специалистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на встрече с ведущими научными работниками, экспертами по проблемам экономического и финансового кризиса и перспективам развития экономики.

«Я глубоко убежден, что концепция 2010 года должна формироваться, в том числе, и при участии международных финансовых структур», - сказал Президент.

Он высказал мнение, что в условиях, когда в стране идет неконтролируемый бюджетный процесс, без реформ преодолеть кризисные явления экономики будет невозможно. В.ЮЩЕНКО считает, что без помощи ведущих международных финансовых структур в сегодняшних политических условиях разработать такие реформы будет очень тяжело.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО высказал сожаление и разочарование, что сегодня не выполняется Меморандум между Украиной и Международным валютным фондом.

В частности, он отметил, что сегодня международные финансовые структуры не принуждают украинское правительство придерживаться подписанных соглашений.

«У нас осталась проблема, которая была 8 месяцев тому назад. Мы не выполняем (Меморандум – УНИАН), у нас популизм и политиканство заменили те реформы, которые под контролем, в том числе международных финансовых организаций, Украина должна была сделать», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что нельзя слушать «заклинание, что кризис можно переждать». Нужно проводить реформы. Он отметил, что при сохранении нынешних тенденций, в том числе и падения экономики за последние 3-4 месяца, Украине для того, чтобы возобновить показатели 2008 года, понадобится, по разным оценкам, 4-5 лет.