Фактически дефицит бюджета-2010 составит 106 млрд.грн.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что фактически дефицит государственного бюджета на 2010 год будет составлять 106 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал на встрече с ведущими учеными, экспертами по проблемам экономического и финансового кризиса и перспективам развития экономики.

В.ЮЩЕНКО жестко раскритиковал бюджетную политику правительства, назвав ее непрофессиональной и не борющейся с кризисом, а наоборот - углубляющей ее.

«Выдуманный бюджет на неправдивой экономике привел к тому, что государственные отношения в экономической сфере стали контрпродуктивными и привели к глубокому падению», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что нереалистичный бюджет текущего года привел к падению во многих сферах. Он выразил обеспокоенность, что правительство предлагает те же подходы и при формировании бюджета на следующий год.

Президент отметил, что, среди прочего, правительство пытается покрыть дефицит бюджета за счет национальной экономики.

По словам В.ЮЩЕНКО, на следующий год предлагаются дотации в Пенсионный фонд в объеме 18 млрд. грн. при непогашении займа в 13 млрд. грн. Таким образом, по словам Президента, несбалансированность Пенсионного фонда на 2010 год составит более 30 млрд. грн.

Также В.ЮЩЕНКО среди цифр, которые составляют скрытый дефицит бюджета, назвал то, что на капитализацию планируется направить 50 млрд. грн.

Также к дефициту В.ЮЩЕНКО отнес цифру 10 млрд. – платежей Национального банка с их прибылей.

«Таким образом, 46 млрд. - это дефицит бюджета публичный, 50 млрд. - вынесенный за политическую процедуру, и 10 млрд. - отношения Национального банка. Выходит 106 млрд. государственного долга», - сказал Президент.

При этом он высказал мнение, что эти деньги можно будет получить только за счет печатания денег, за счет эмиссии. В.ЮЩЕНКО раскритиковал такую политику, сказав, что она приведет к ухудшению жизни людей.

Также Президент отметил, что такая политика приводит к девальвации гривни. Кроме того, Президент подверг жесткой критике то, что правительство хочет увеличить объем государственного долга. Если на 1 января 2009 года долг составлял 90 млрд., на конец этого года будет составлять 193 млрд., то на конец следующего года правительство хочет увеличить эту цифру до 343 млрд. грн.

«Очевидно, что это недопустимая политика», - сказал Президент, подчеркнув, что «латанием» макроэкономических проблем проблему решить будет нельзя.